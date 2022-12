Verletzter Benzema will zu Frankreichs Finale fliegen

Frankreichs verletzter Stürmerstar Karim Benzema möchte nach Informationen der spanischen Sportzeitung „El Mundo Deportivo“ am Sonntagabend zum WM-Finale gegen Argentinien nach Katar fliegen. Eine entsprechende Erlaubnis seines Clubs Real Madrid liege dem 34-Jährigen bereits vor, schrieb das Blatt am Mittwoch. Benzema hatte sich kurz vor dem ersten WM-Spiel gegen Australien bereits in Katar im Training eine Muskelverletzung zugezogen.

Weil Trainer Didier Deschamps anders als nach den Verletzungen von Christopher Nkunku oder Presnel Kimpembe darauf verzichtete, einen Ersatz für Benzema zu nominieren, gehört der Stürmer offiziell immer noch zum französischen WM-Kader und könnte am Sonntag im Fall eines Finalsiegs gegen die Argentinier auch als Weltmeister geehrt werden. Titelverteidiger Frankreich qualifizierte sich am Mittwochabend durch einen 2:0-Halbfinal-Sieg gegen Marokko für das Endspiel.

(APA)/Bild: IMAGO