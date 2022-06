Verletzter Murray sagt für Queen’s-Club-Turnier ab

Nach seiner Verletzung im Finale von Stuttgart hat Andy Murray seine Teilnahme beim Rasen-Event im Londoner Queen’s Club in dieser Woche abgesagt.

Er müsse wegen einer Bauchmuskelblessur passen, teilte Murray am Montagabend mit. Der zweifache Wimbledonsieger will zwei Wochen vor Beginn des Rasen-Klassikers kein Risiko eingehen. Murray hatte sich am Sonntag in Stuttgart gegen Turniersieger Matteo Berrettini verletzt und konnte die Partie nur unter großen Schmerzen beenden.

(APA)

Beitragsbild: Imago