Verletzter Sinner gibt beim ATP-Masters in Shanghai auf

Eine Verletzung hat Tennisstar Jannik Sinner auf seiner Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters in Shanghai gestoppt.

Der Weltranglistenzweite aus Italien musste in seinem Drittrundenmatch gegen Tallon Griekspoor (Niederlande) beim Stand von 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel aufgeben.

Sichtbar wurden die Probleme beim vierten Spiel des dritten Satzes, das Sinner mit Schmerzen beendete und über den Court humpelte. Der viermalige Grand-Slam-Champion hatte tags zuvor bei ebenfalls unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit in der zweiten Runde Daniel Altmaier (Deutschland) mit 6:3, 6:3 ausgeschaltet.

Griekspoor trifft nun beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier auf Valentin Vacherot aus Monaco.

(SID)

Bild: Imago