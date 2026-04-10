FC Bayern muss auf Youngster Karl verzichten

In der entscheidenden Phase der Saison muss der FC Bayern auf unbestimmte Zeit auf Shootingstar Lennart Karl verzichten.

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, hat sich der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

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Für das Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) und das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Real Madrid fällt Karl damit auf jeden Fall aus. Über die voraussichtliche Länge der Zwangspause machte der FC Bayern keine Angaben. „Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg“, schrieb Karl auf Instagram.

In der Bundesliga lief Karl in dieser Saison in 24 Spielen auf, er erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. In der Champions League kam er bei sieben Einsätzen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) bestritt er seine ersten beiden Länderspiele.

(SID)/Bild: Imago