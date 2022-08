„Verletzungsgefahr wird deutlich höher“ – Wöber kritisiert Spielplan

via

Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg tanzt im Herbst erneut auf drei Fußball-Hochzeiten: Bundesliga, ÖFB-Cup und die Gruppenphase der UEFA Champions League stehen für den Serienmeister am Programm. Auf die Mozartstädter kommen damit einige englische Wochen zu.

Verteidiger Maximilian Wöber übt im Sky-Interview Kritik am engen Spielplan. Aufgrund der WM in Katar ist der Spielkalender im Herbst noch dichter gedrängt als sonst. „Es ist nicht im Sinne des Fußballs und nicht im Sinne der Athleten. Die Verletzungsgefahr wird dadurch wesentlich höher. Für den Fußballfan wird es schwieriger Spiele zu besuchen, wenn man sich jede Woche einen Urlaubstag nehmen. Mit der Kombination mit der WM in Katar ist das kontraproduktiv„, sagte Wöber.