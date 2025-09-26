Verletzungssorgen bei Barcelona werden größer

Sportlich läuft es beim FC Barcelona mit sechs Siegen und einem Remis in den ersten sieben Pflichtspielen blendend. Doch die Verletzungshexe sucht die Katalanen nach wie vor heim.

Beim Auswärtssieg bei Aufsteiger Real Oviedo verletzten sich mit Edeltechniker Raphinha und Torhüter Joan Garcia gleich zwei Leistungsträger. Das Duo fällt wochenlang aus.

Die Personaldecke für Hansi Flick wird langsam dünn beim FC Barcelona. Erst vor wenigen Tagen gab der spanische Triplesieger bekannt, dass Mittelfeldmotor Gavi aufgrund einer Verletzung am Meniskus vier bis fünf Monate ausfällt. Bei Fermin Lopez ist der linke Iliopsoas-Muskel lädiert und er wird rund drei Wochen nicht einsatzbereit sein.

Ähnlich lang wird nun auch Raphinha – Fünfter beim Ballon d’Or 2025 – ausfallen. Der Brasilianer musste gegen Oviedo vorzeitig von Feld und erlitt dabei eine Verletzung im mittleren Drittel des Bizeps im rechten Oberschenkel.

Clasico in Gefahr für die Nummer eins

Noch schlimmer hat es Stammtorhüter Joan Gracia erwischt. Der Neuzugang zog sich einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie zu und wird bereits am Samstag operiert. Barca beziffert die Ausfallzeit auf vier bis sechs Wochen. Ein Ausfall im Clasico bei Real Madrid Ende Oktober ist damit wahrscheinlich. Wojciech Szczesny dürfte wahrscheinlich in der Zwischenzeit zwischen die Pfosten rücken.

Positiv: Superstar Lamine Yamal und Linksverteidiger Alejandro Balde befinden sich auf dem Weg der Besserung und könnten gegen Real Sociedad in den Kader zurückkehren und dürften somit auch für den Knaller in der Champions League gegen Paris St. Germain eine Option sein.

Bild: Imago