Verliert Tuchel zwei Offensiv-Stars?

Der FC Chelsea will in den kommenden Wochen auf Einkaufstour gehen. Vor allem in der Defensive benötigt Thomas Tuchel Verstärkungen, nachdem Antonio Rüdiger zu Real Madrid und Andreas Christensen zum FC Barcelona abgewandert sind. Gut möglich aber, dass Tuchel bald auch in der Offensive neues Personal benötigt, denn zwei Stars könnten die Blues noch im Sommer verlassen.

An Christian Pulisic ist nach Informationen der Daily Mail vor allem Juventus und Milan interessiert. Zuletzt wurde auch über einen Wechsel des ehemaligen Dortmunders zum FC Liverpool spekuliert.

Und auch Romelu Lukaku könnte bald wieder in der Serie A spielen. Sky Informationen decken sich mit denen des Daily Telegraph, wonach der Belgier gerne wieder zu Inter zurück möchte. Lukaku würde dafür sogar auf Gehalt verzichten. Angedacht wäre eine Leihe, Chelsea scheint beim Belgier gesprächsbereit zu sein. Wie es bei Pulisic aussieht, ist nicht bekannt.

(skysport.de) / Bild: Imago