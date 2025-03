Die WM-Teilnehmer Mika Vermeulen und Katharina Brudermann müssen die beiden Langlauf-Weltcuprennen am Wochenende in Oslo krankheitsbedingt auslassen.

Auch Teresa Stadlober ist wenige Tage nach dem Ende der Titelkämpfe in Trondheim gesundheitlich angeschlagen. Die Salzburgerin könnte laut ÖSV-Angaben in Oslo aber möglicherweise das 10-km-Rennen am Sonntag bestreiten, für Samstag fällt die WM-Vierte definitiv aus.

(APA)/Beitragsbild: GEPA