Vermeulen Neunter über 50 km – Sechstes Gold für Klaebo

Mika Vermeulen hat die erträumte Medaille im 50-km-Langlaufrennen bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim deutlich verpasst. Vor etwa 100.000 frenetischen Fans in Norwegen musste sich der 25-jährige Steirer am Samstag mit dem neunten Platz begnügen. Langlauf-Star Johannes Hösflot Klaebo krönte sich mit seiner sechsten Goldmedaille im sechsten WM-Rennen zum König von Trondheim, der Lokalmatador setzte sich im Zielsprint gegen den Schweden William Poromaa durch.

Bronze ging mit Simen Hegstad Krüger an einen weiteren Norweger. Für Rekordweltmeister Klaebo war es die insgesamt 15. Goldmedaille, der 28-Jährige durfte sich über eine Fabel-WM freuen. „Das ist verrückt und viel mehr als ich erträumt hatte“, sagte Klaebo, der im Distanzrennen in der dritten von sechs Runden zu kämpfen hatte. „Ich hatte das Gefühl, dass mir die 100.000 Menschen geholfen haben. Es ist unglaublich. Ich habe keine Worte.“ Klaebo hatte in seiner Heimatstadt bereits den Sprint, den 20-km-Skiathlon, das 10-km-Rennen, mit Erik Valnes den Teamsprint sowie die Staffel gewonnen. Vor Klaebo war es keinem Athleten gelungen, mehr als vier Goldmedaillen bei einer Nordischen WM zu holen.

Vermeulen enttäuscht

Vermeulen kam mit einem Rückstand von 4:07,4 Minuten etwas enttäuscht ins Ziel, stellte damit aber sein bestes WM-Resultat aus dem 10-km-Rennen im klassischen Stil am Dienstag ein. „Ich bin einfach nicht gut genug. Ich hatte super Ski, der Tag war okay“, sagte Vermeulen, der mit Krämpfen zu kämpfen hatte, im ORF. „Es war dann mehr Krampf-Management als Rennen laufen. „Ich bin froh, dass ich mich auf der Position halten konnte.“

Für den Ramsauer, der Klaebo den „besten Langläufer aller Zeiten“ nannte, sei es mit Blick auf die Kulisse trotzdem „der geilste Tag“ seiner Langlaufkarriere gewesen. „So etwas mitzuerleben ist unbeschreiblich“, betonte Vermeulen. „Ich kann von heute nichts Negatives mitnehmen. Wenn du zwischen vier, fünf Norwegern läufst und 80.000 Studenten schreien ‚Mika, Mika‘, dann denkst du dir, bin ich im falschen Film?“ Vermeulen war vom „Fußballstadion-Feeling auf 8-km-Streckenlänge“ beeindruckt. „Ich glaube nicht, dass ich so etwas noch einmal erleben werde. Die WM ist nicht so verlaufen, wie gewünscht, aber ich bin überwältigt vom heutigen Tag.“

Die ÖSV-Langlaufsparte wartet indes weiter seit Ramsau 1999 auf das erste Edelmetall bei Weltmeisterschaften. Eine letzte Chance in Trondheim hat Teresa Stadlober im Frauen-Marathon über 50 km am Sonntag (11.30 Uhr), dem einzigen Bewerb am WM-Schlusstag.

Norweger kontrollierten Rennen

Vor den Königsfamilien aus Norwegen und Schweden kontrollierten die Gastgeber das Renngeschehen im Marathon auf der Loipe, die aufgrund der Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit bei frühlingshaften Temperaturen immer tiefer wurde. Zur Rennhälfte befanden sich noch 18 Athleten in der Spitzengruppe, dann attackierten die Norweger, die von Menschenmassen an der Strecke angefeuert wurden. Vermeulen verlor den Anschluss an die Lokalmatadoren sowie Poromaa und musste im Ausscheidungsrennen auf Platz neun liegend lange alleine laufen. Im Finish stürzte der norwegische Mitfavorit Martin Löwström Nyenget, der sich damit aus dem Medaillenrennen verabschiedete.

