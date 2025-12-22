Vermeulen verzichtet auf Antreten bei Tour de Ski

Langläufer Mika Vermeulen muss auf sein Antreten bei der am Sonntag beginnenden Tour de Ski verzichten.

Der Tour-Zweite des vergangenen Jahres hat sich kurz nach dem Weltcup am dritten Advent-Wochenende in Davos einen hartnäckigen grippalen Infekt eingefangen. Der 26-jährige Steirer zieht es nun vor, sich primär in Hinblick auf die Olympischen Spiele im Februar in Italien auszukurieren.

„Mich hat eine ordentliche Erkältung inklusive Fieber erwischt und daher war an eine gute Vorbereitung auf die Tour de Ski in den letzten Tagen nicht zu denken“, erklärte Vermeulen per ÖSV-Aussendung. Bei zu früher Intensivbelastung bestünde die Gefahr, dass es ihn gesundheitlich noch schlimmer erwische. „Ich habe immer gesagt, dass in diesem Winter die Olympischen Spiele über allem stehen, und dass ich diesem Ziel auch alles unterordnen werde.“

Die jetzige Entscheidung sei ihm trotzdem schwergefallen. „Die Tour zählt zu meinen absoluten Lieblingsrennen.“ Im Olympia-Jahr gebe es punkto Gesundheit aber keine Kompromisse. Die Tour de Ski läuft über eine Woche und endet am 4. Jänner traditionell mit dem „Final Climb“ in Val die Fiemme. Österreichs wohl von Teresa Stadlober angeführtes Aufgebot soll am Freitag bekanntgegeben werden.

(APA) / Artikelbild: GEPA