Vermeulen wird bei „Heimrennen“ in Lillehammer Achter

Mika Vermeulen hat am Freitag beim Langlauf-Weltcup in Lillehammer für den nächsten Top-Ten-Platz gesorgt.

In seiner Wahlheimat belegte der 25-jährige Steirer im 10-km-Skating-Rennen den achten Rang und landete damit im dritten Einzelbewerb dieser Saison zum dritten Mal in den ersten Zehn. Mit 49,5 Sekunden Rückstand auf Sieger Martin Löwström Nyenget, der einen Sechsfach-Sieg der Norweger anführte, fehlt ihm doch einiges in Richtung Podest.

Ein „Drum“ schlechter als in den letzten Rennen

„Ganz zufrieden kann ich noch nicht sein. Ich war schon ein ‚Drum‘ schlechter als in den letzten beiden Rennen“, verlautete Vermeulen selbstkritisch. „Es war ein Medium-Tag in schwierigen Verhältnissen gegen ein wahnsinnig gutes norwegisches Team.“ Der in Lillehammer lebende Ramsauer spricht norwegisch und war dementsprechend auch beliebter Interviewpartner lokaler Medien. Hinter dem Deutschen Friedrich Moch (7.) war er zweitbester Nicht-Norweger.

Zwischendurch lag Vermeulen bei Kilometer 5,6 auch auf dem sechsten Rang, fiel dann aber noch zurück. Am Ende lagen die Top 5 innerhalb von knapp zehn Sekunden und deutlich vor den weiteren Verfolgern.

Vermeulen geht am Samstag im Sprint und am Sonntag im Skiathlon an den Start. „Im Skiathlon sind die Karten wieder neu gemischt, da hoffen wir das Beste.“

(APA) / Bild: Imago