Verpatzter Auftakt von Nemecz in Johannesburg

via

via Sky Sport Austria

Lukas Nemecz hat die erste Runde beim Turnier der neuen DP World Tour der Golfer in Johannesburg nicht beenden können. Gewitter machten das Weiterspielen am Donnerstag unmöglich, am Freitag soll die Runde zu Ende gespielt werden. Nemecz (31) lag drei Löcher vor Schluss drei über Par und damit außerhalb der Top 100. Der Steirer hat sich auf der bisherigen European Tour nach 2016 erstmals wieder die Spielberechtigung erkämpft. Die Joburg Open sind mit 1 Million Euro dotiert.

(APA)

Artikelbild: Imago