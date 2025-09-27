„Verrückt“ – München liegt 100-Tore-Mann Kane zu Füßen

München feiert nicht nur sein Oktoberfest, sondern auch den 100-Tore-Harry. Schneller als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen in diesem Jahrtausend hat Harry Kane seine ersten 100 Pflichtspieltore für einen Club erzielt. „100 Tore in 104 Spielen für Bayern München – das ist sogar für mich verrückt, um ehrlich zu sein“, sagte Kane nach seinem Doppelpack am Freitagabend beim 4:0-Kantersieg gegen Werder Bremen.

Cristiano Ronaldo brauchte für Real Madrid ebenso 105 Spiele wie Erling Haaland für Manchester City, um die Marke zu erreichen. Die Bayern eilen mit ihrem Stürmerstar von Sieg zu Sieg. München scheint in der Spätphase der Karriere des 32-Jährigen der richtige Ort zu sein. Dabei hatten sich zuletzt Gerüchte über eine angestrebte Rückkehr in seine Heimat England gehalten. Berichte über eine Ausstiegsklausel aus seinem bis 2027 laufenden Vertrag kommenden Sommer machten die Runde.

„Es gab eine Menge Gerede außen herum. Ich bin aber wirklich glücklich hier“, betonte Kane. „Meine Familie ist hier sesshaft geworden, meine Kinder gehen hier zur Schule. Mein Fokus ist komplett hier.“ Darüber, ob er sich vorstellen könne, über sein Vertragsende 2027 in München zu bleiben, habe es noch keine Gespräche gegeben. Kane zeigte sich am Freitagabend offen dafür, sah aber keinen Zeitdruck. „Es ist ja jetzt nicht mein letztes Vertragsjahr.“ Sein Fokus liege aktuell auf Toren und Titeln.

Lob aus der Führungsriege

Die Bayern überschütteten ihre Lebensversicherung mit Lob. „Dass er den Rekord gemacht hat, und das besser als Ronaldo und Haaland, das ist einfach schön“, meinte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Was Harry aktuell zeigt, spiegelt wider, wie er sich fühlt“, ergänzte Trainer Vincent Kompany. „Er bricht Rekord um Rekord – und gleichzeitig arbeitet er so viel nach hinten. Das macht ihn aus. Wer so viele Tore schießt und gleichzeitig so viel für die Mannschaft arbeitet, hat einen riesigen Stellenwert.“

Einen großen hat auch Konrad Laimer. Der ÖFB-Teamspieler ist beim Meister gesetzt, statt auf der rechten agierte er zuletzt auf der linken Abwehrseite. Dort überzeugte der Salzburger gegen Bremen nicht nur mit starken Zweikampfwerten, sondern auch mit seinem ersten Tor für den Rekordchampion seit Mitte April. Laimer versenkte den Ball nach Zuspiel von Neuzugang Tom Bischof – für den 20-Jährigen war es die erste Torbeteiligung im Bayern-Dress – mit links zum Endstand im langen Eck.

(APA) / Foto: IMAGO