Verspätete Premiere von Österreich im Triathlon-Mixedbewerb

Wie 2021 ist Österreichs Triathlon-Elite bei den Olympischen Spielen in Paris für den Team-Mixedbewerb qualifiziert.

Gab es in Tokio wegen einer Blessur von Lisa Perterer kein Antreten, soll der Premiere am Montag (8.00 Uhr) nichts im Weg stehen. Tjebbe Kaindl hatte das Training zuletzt wegen einer Verkühlung reduziert, hat aber die Startfreigabe. Gemeinsam mit Alois Knabl, Julia Hauser und Perterer gilt es, einige der 14 anderen Teams (Belgien musste passen) zu distanzieren.

Tatsächlich sind die Österreicher – nun – als Nummer 15 gesetzt. „Wir werden um jeden Platz kämpfen“, sagte ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr im APA-Gespräch. Schon die Qualifikation für das Elite-Feld mit vier qualifizierten Einzel-Aktiven wertet er als guten Erfolg: „Wir sind relativ stolz, weil sich doch einige nicht qualifiziert haben wie Kanada, Ungarn, Dänemark, Japan. Die sind zurzeit stärker einzuschätzen als wir.“

Jeder aus dem antretenden Quartett hat 300 m in der Seine zu schwimmen, 7 km mit dem Rad und 1,8 km laufend zu bewältigen. In der rot-weiß-roten Equipe gäbe es niemanden mit einer Vorliebe für so kurze Distanzen. Michlmayr: „Wir haben nicht die großartig Dynamischsten. Aber das wird bei anderen Nationen ähnlich sein, man bereitet sich auf die olympische Distanz vor. Manchen Sportlern gelingt der Spagat besser, manchen nicht so gut.“ Es habe aber durchaus auch schon gute Ergebnisse österreichischer Mixed-Teams gegeben. „Sie werden das schon abrufen können.“

Regen: Kein Triathlon-Training in der Seine

Aufgrund der Regenfälle der Tage davor war es am Samstag und Sonntag nicht möglich, in der Seine zu trainieren. Bleibt es bis zum Rennen trocken, sollte es nach allgemeiner Expertenmeinung am Montag passen. Entscheidend sind die am Sonntag genommenen Werte, entschieden wird in der Nacht auf Montag. Ersatztag ist der Dienstag.

In den Einzelrennen am vergangenen Mittwoch waren Knabl 23., Hauser 32., Kaindl 33. und Perterer 50. geworden. Danach wurde nichts Wesentliches an der Trainingsgestaltung geändert. „Es geht vielmehr darum, dass man sich erholt und die Spitzigkeit und Schnelligkeit wieder herauskommt“, erklärte Knabl vor der wohl knapp eineinhalb Stunden langen Konkurrenz.

