Verstärkung für die Defensive: Altach verpflichtet brasilianischen Innenverteidiger
Von Brasilien ins Ländle: SCR Altach verstärkt sich mit Innenverteidiger Henrique Bell von São Paulo FC. Das gaben die Vorarlberger am Dienstag offiziell bekannt.
Der 18-Jährige lief zuletzt für die U20-Mannschaft des brasilianischen Erstligisten auf. Beim SCR Altach wird der italienisch-brasilianische Doppelstaatsbürger dem Profikader angehören, soll jedoch zunächst vor allem bei den Juniors in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.
Foto: SCR Altach