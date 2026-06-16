Verstärkung für die Defensive: Altach verpflichtet brasilianischen Innenverteidiger

Von Brasilien ins Ländle: SCR Altach verstärkt sich mit Innenverteidiger Henrique Bell von São Paulo FC. Das gaben die Vorarlberger am Dienstag offiziell bekannt.

Der 18-Jährige lief zuletzt für die U20-Mannschaft des brasilianischen Erstligisten auf. Beim SCR Altach wird der italienisch-brasilianische Doppelstaatsbürger dem Profikader angehören, soll jedoch zunächst vor allem bei den Juniors in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.

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Foto: SCR Altach