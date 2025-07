Verstappen-Deal vom Tisch? Das sagt Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich nun deutlich zu diesem Thema geäußert und offenbart, dass man aktuell noch nicht mit Verstappen plane.

Wer sitzt in der nächsten F1-Saison im Silberpfeil?

Das Thema Mercedes und Max Verstappen bleibt weiter heiß. Jedoch scheint ein Blitz-Wechsel erstmal vom Tisch zu sein.

Denn wie Toto Wolff gegenüber dem ORF andeutete, soll beim kommenden Grand-Prix in Spa-Franchorchamps die Fahrer-Entscheidung für die kommende Saison fallen: „Es geht ja nicht nur darum, dass das Team eine Entscheidung trifft. Die Fahrer müssen auch wissen, woran sie sind. Wir haben immer versucht, uns an diese Regel zu halten. Und das werden wir auch diesmal so machen.“

Wolff plant erstmal mit Russell und Antonelli

Diese Zukunftsentscheidung sieht vor, dass erstmal alles beim Alten bleibt und der Mercedes-Teamchef an seinem Fahrer-Duo bestehend aus George Russell und Kimi Antonelli festhält: „Die Fahrtrichtung ist, dass wir mit George (Russell; Anm. d. Red.) und Kimi (Antonelli) weitermachen wollen. Das ist erste Priorität. Es sind alle auf dem neuesten Stand.“

Dass ein Verstappen-Wechsel aber noch nicht komplett vom Tisch ist, wollte Wolff nicht dementieren. So könne Mercedes nicht über so einen Fahrer wie Verstappen einfach „hinwegschauen“.

