Verstappen deklassiert McLaren-Duo in Monza

Max Verstappen hat in der Formel 1 zurück auf die Siegerstraße gefunden.

Der Niederländer feierte am Sonntag einen prestigeträchtigen Triumph auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in Monza von der Pole Position aus. Den McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri blieben nur die Plätze zwei und drei. Für Red-Bull-Pilot Verstappen war es der 66. Grand-Prix-Sieg und der erste seit Imola Mitte Mai. Ferrari-Publikumsliebling Charles Leclerc kam nicht über Rang vier hinaus.

Verstappen kürzte nach dem Start in der Schikane ab, davor hatte er Norris weit nach außen gedrängt. Gemäß Regularium musste er Norris den Spitzenplatz überlassen – das tat er auch am Ende der ersten Runde. Leclerc überholte Piastri und war für wenige Runden Dritter, der Australier holte sich den Platz jedoch wenig später zurück. In der 4. Runde ging Verstappen an Norris vorbei, dem auf den Geraden der Topspeed fehlte. Der Red-Bull-Pilot gab danach den „fliegenden Holländer“ und verbuchte eine schnellste Runde nach der anderen.

Piastri gibt Norris Platz zwei zurück

Zur Hälfte der Renndistanz lag der makellos fahrende Verstappen 6,5 Sekunden vor Norris. Die Boxenstopps der Podestkandidaten begannen erst mit jenem von Leclerc am Ende der 33. Runde. Verstappen kam vier Runden später und ließ sich einen Satz Hard aufstecken. Auch damit lief sein Auto einwandfrei. Die beiden McLaren warteten noch länger mit ihren Stopps für Soft-Reifen. Piastri war dann als Erster vor Norris dran, bei dem haperte es aber links vorne. Der Brite verlor dadurch unverschuldet den zweiten Platz an seinen Teamkollegen, der diesen aber aufgrund teaminterner Absprachen an Norris zurückgab.

Aston-Martin-Frontman Fernando Alonso musste nach der 25. Runde wegen einer kaputten Radaufhängung aufgeben. Nico Hülkenberg erlebte wegen eines Defekts an seinem Sauber nicht einmal den Start mit.

(APA)

Bild: Imago