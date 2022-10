Verstappen erklärt Fehler – Schumacher kritisiert Russell für Kollision

Sergio Perez konnte sich beim Rennen in Singapur trotz Strafe den Sieg sichern. Red-Bull-Kollege Max Verstappen verpasste dabei die Chance, sich vorzeitig den WM-Titel zu holen, unter anderem durch einen Verbremser. Mick Schumacher war nicht gut auf George Russell zu sprechen.

Sergio Perez (Red Bull)

… zum Rennen: „Das war sicherlich meine beste Leistung, obwohl das Aufwärmen der Reifen sehr schwierig war. Die letzten Runden waren total intensiv. Als ich aus dem Auto raus bin, habe ich gemerkt, wie sehr ich gepusht und alles für den Sieg gegeben habe.“

… zum WM-Kampf: „Es wäre schön für Max, wenn er es in Japan fürs Team klar machen kann.“

Charles Leclerc (Ferrari) …

… zum Rennen: „Ich habe natürlich gepusht, aber nach dem schlechten Start war das Rennen einfach schwierig.“

… zum schwachen Start: „Ich hatte durchdrehende Reifen. Das war der Grund.“

Carlos Sainz (Ferrari) …

… zum Rennen: „Ich bin nie in den Rhythmus gekommen und konnte nicht mit den beiden an der Spitze kämpfen. Bei diesen Bedingungen musst du dich dann auch mit Platz drei zufriedengeben. Ich habe zumindest keine Fehler gemacht, das Auto nach Hause gebracht und mir Selbstvertrauen geholt. Das ist gut für die Konstrukteurs-Wertung, aber schade, dass wir nicht den Sieg geholt haben.“

… zu den Bedingungen: „Es ist verrückt, wie lange es gedauert hat. Wir sind Runde für Runde gefahren, aber es kam nie eine trockene Linie. Man ist ständig rumgerutscht. Das muss man für die Zukunft im Auge behalten, weil die Strecke diesbezüglich echt besonders ist.“

Max Verstappen (Red Bull) …

… zum Rennen: „Ich habe beim Start den Motor in den Leerlauf geschickt. Von da an habe ich versucht, ein paar Leute zu überholen. Manchmal kriegt man die Reifen nicht so auf Temperatur. Ich hatte ein bisschen Glück, dass auch ein paar andere Fehler gemacht haben.“

… zu seinem Verbremser: „Ich war auf dem fünften Platz und habe versucht auf vier zu kommen. Als ich gebremst habe, sind die Reifen vorne in die Luft und ich bin einfach geradeaus gefahren. Dann musste ich wieder in die Box. Im Anschluss bin ich von hinten wieder in die Punkte gefahren, aber das ist nicht die Position, auf der ich sein will. Das fing eigentlich gestern schon an: Wenn du in dieser Position startest, schaffst du es entweder nach vorne oder es wird frustrierend.“

Lewis Hamilton (Mercedes) …

… zum Rennwochenende: „Wir haben eigentlich ganz anständig begonnen an diesem Wochenende. Es ist wirklich unglücklich, dass es so gelaufen ist. Ich habe alles versucht. Als meine Reifen blockiert haben in Kurve sieben, ist mir ein bisschen die Zuversicht abhandengekommen. Es war nicht so ein toller Tag.“

… zu zwischenzeitlichen Chancen aufs Podium: „Vielleicht wäre ein Undercut möglich gewesen. Aber das wäre wirklich ein Pokerspiel gewesen. Aber das hat nichts mehr gebracht, nachdem ich die Reifen blockiert habe, da muss ich mich beim Team entschuldigen. Ich werde mich erholen und wieder zurückkommen.“

Mick Schumacher (Haas) …

… zum Rennen: „Es ist schade, weil die Chance da war. Natürlich war die Kollision die Hauptursache des Non-Scores. Aber die Pace war auf jeden Fall da, was sehr positiv ist.“

… zur Kollision mit George Russell: „Natürlich ist er ein kleines Stück schneller als wir, aber in der Situation war es vielleicht der falsche Ort es zu versuchen. Ich verstehe seine Herangehensweise, aber die trockene Spur war von mir besetzt. Es war eine Lose-Lose-Situation und es hat uns wahrscheinlich Punkte gekostet.

… zu Fazit: „Ein sehr schönes Wochenende. Ich hatte viel Spaß, die Strecke hier kennenzulernen. Das Rennen auf den Inters hat schon sehr viel Spaß gemacht, dem Auto liegt einfach das Nasse.“

Dr. Helmut Marko (Motorsportchef Red Bull) …

… zu Vorwürfen von Toto Wolff zu möglichen Verstößen gegen Budget-Obergrenze (vor dem Rennen): „Erstmal ist es verwunderlich. Wir haben keinerlei Information bisher. Wo kommt diese Detailinformation, die Toto Wolff für den Vorwurf benutzt hat, her? Das gehört als erstes geklärt. Zum anderen: Es ist bis dato kein Abschlussbericht. Es gibt einige Punkte, wo wir von der Auslegung her die Situation anders sehen als die FIA. Das muss ausdiskutiert werden. Wenn von diesen sechs Punkten nur zwei berücksichtigt werden, sind wir unter dem Cap. Was das im Raum herumschwirrt, ist also völliger Unsinn.“

… zur möglichen Strafe für Sergio Perez (vor Verkündung der Entscheidung): „Wenn da zehn Sekunden rauskommen, wäre es lächerlich. Egal was rauskommt, mindert das nicht die Leistung von Perez und ändert auch nicht viel in der Weltmeisterschaft. Er ist ein herausragendes Rennen gefahren, der Schlüssel war der super Start. Er hat dem Druck von Leclerc standgehalten. Auch zum Schluss hat er das souverän gemacht.“

… zu Situationen möglicher Strafen: „Bei solch einem turbulenten Rennen, weiß ich nicht, welche Relevanz diese Regel dann hat. Wenn da zehn Sekunden kämen, wäre das nicht gerechtfertigt. Unser Teammanager – der ist ein erfahrener Mann – hat gesagt, es sind maximal fünf Sekunden. Der moralische Sieger bleibt Perez für uns auf alle Fälle.“

… zum Rennen von Max Verstappen: „Das ganze Wochenende war kein Geburtstagswochenende. Am Freitag ist das Setup danebengegangen, am Samstag gab es das Dilemma mit dem Qualifying. Am Start war er in einem falschen Modus und dann hat er auch noch so einen Verbremser hingelegt. Das hat irgendwie alles zusammengepasst. Er wollte zu viel erreichen und mit dem Start war dann klar, dass es nicht mehr geht.“

Bild: Imago