Verstappen gegen McLaren: „Es geht sehr, sehr eng zu“

Max Verstappen triumphiert in Imola – doch Lando Norris stellt den Champion erneut vor große Probleme. Entwickelt sich nun ein Duell um die Krone der Königsklasse?

Nachdem er den nächsten Angriff des aufmüpfigen Lando Norris gerade so abgewehrt hatte, wollte der abgekämpfte Max Verstappen nur noch ins Bett. „Mein Rücken bringt mich um“, verriet der Formel-1-Weltmeister nach seinem Sieg im Nervenkrimi von Imola: „Die vielen Schläge auf der unebenen Strecke haben mir echt zugesetzt, jetzt brauche ich Ruhe, ein paar Schmerzmittel und vielleicht eine Massage.“

Doch mit der gewohnten Ruhe scheint es für den Niederländer vorbei, die orangene Bedrohung der McLaren mit dem pfeilschnellen Herausforderer Norris ist sehr real. Schon am kommenden Wochenende in Monaco geht das Duell Oranje gegen Orange in die nächste Runde.

Dramatisches Finish in Imola – die Highlights

Nicht nur Verstappen: Die Formel 1 wird wieder offener

„Es ist gut für die Formel 1. Wir gehen nach Monaco und es gibt mehr als ein Team, das für den Sieg infrage kommt“, sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella – und Verstappen ist gewarnt.

„Man kann klar sehen, dass es derzeit sehr, sehr eng zugeht“, sagte der dreimalige Champion, der beim Großen Preis der Emilia-Romagna seinen fünften Sieg im siebten Saisonrennen gefeiert hatte und in der WM mit nun 161 Punkten in Führung liegt. Norris steht als Vierter bei 101 Punkten, doch der Sieger von Miami sieht McLaren noch nicht am Ende der Entwicklung. „Viele haben nicht damit gerechnet, dass wir uns noch so stark steigern und zu Red Bull aufschließen können“, sagte er: „Wir sind noch nicht ganz auf ihrem Level, es gibt noch immer Bereiche, in denen wir uns verbessern können.“

McLaren holt auf Red Bull und Verstappen auf

Könnte das Pendel dann tatsächlich in Richtung der McLaren ausschlagen? Schon in Imola war Norris ganz nah dran am zweiten Sieg in Serie, Verstappen hatte mit den harten Reifen große Probleme und geriet auf dem Weg zum Erfolg gehörig ins Schwitzen. „Ich war mir nicht sicher, ob es mir gelingen würde, ihn hinter mir zu halten“, gab der Champion zu, der 0,7 Sekunden Vorsprung ins Ziel rettete: „Ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben, und ja, zum Glück waren es gerade genug Runden.“

Der englische Guardian sah in diesem packenden Finish einen „eindeutigen Beweis, dass der Weltmeister in dieser Saison nicht alles nach seinen Wünschen regeln wird.“ Und für die Daily Mail „saß“ Norris „plötzlich so heiß wie ein Drache am Hals von Max Verstappen“.

Norris zwischen Stolz und Enttäuschung

Norris schwankte zwischen Stolz und Enttäuschung. „Es tut weh, das zu sagen, aber ein oder zwei Runden mehr und ich hätte ihn gehabt“, sagte der Brite: „Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ Das sieht auch Oscar Piastri so. „Wir können sagen, dass wir jetzt an jeder Strecke stark sind“, betonte der Australier, der im zweiten McLaren Vierter wurde.

Norris: “Ein oder zwei Runden mehr, dann hätte ich ihn gehabt“

Für das nächste Rennen in Monaco bedeute all das „nichts“, behauptete Verstappen: „Der Kurs ist speziell, das Qualifying extrem wichtig.“ Auch Norris betonte, dass Monaco eine „komplette andere Strecke als Imola“ sei. „Aber wir haben eine Menge Selbstvertrauen, wir kämpfen mit Red Bull und Ferrari – und das ist jetzt die Erwartung an uns selbst.“

(SID) / Bild: Imago