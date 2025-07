Verstappen gewinnt Sprint in Belgien

Weltmeister Max Verstappen hat den Sprint beim Großen Preis von Belgien gewonnen und dabei den WM-Führenden Oscar Piastri niedergerungen. Der Niederländer hielt dem Dauerdruck des McLaren-Piloten stand und bescherte seinem neuen Teamchef Laurent Mekies einen gelungenen Einstand bei Red Bull. Verstappen spielte seinen Geschwindigkeitsvorteil auf den Geraden gnadenlos aus und verwies Piastri und Lando Norris auf die Plätze zwei und drei.

Der Australier Piastri und sein britischer Teamkollege waren zuvor als stärker angesehen worden, doch bei Verstappen passte am Samstagmittag auf seiner Lieblingsstrecke alles zusammen. Die Top Fünf komplettierten Ferraris Charles Leclerc und Haas-Pilot Esteban Ocon. In der Gesamtwertung gab es keine wesentlichen Veränderungen, Piastri baute seinen Vorsprung auf Norris aber um einen Punkt aus.

Nico Hülkenberg blieb beim Auftakt in die zweite Saisonhälfte vorerst ohne Punkte. Nach seinem sensationellen ersten Podiumsplatz vor zwei Wochen in Silverstone reichte es für den Sauber-Piloten nach einem schwachen Qualifying nur zu Rang 18. Zuletzt befand sich das Schweizer Team im Höhenflug, der Emmericher punktete an den vergangenen vier Wochenenden immer.

Piastri beißt sich die Zähne aus

Piastri kam nach dem Erlöschen der Startampel gut weg, stand aber kurz nach der legendären Eau Rouge unter mächtigem Druck von Verstappen. Dieser saugte sich auf der folgenden Geraden im Windschatten heran und ging vorbei. Auch Norris verlor seinen dritten Platz an Leclerc, schnappte sich diesen aber wenige Runden mithilfe des DRS-Vorteils zurück.

Piastri biss sich derweil die Zähne aus, Verstappen blieb dank des starken Topspeeds seines RB21 vorne. Von hinten näherte sich Norris, doch zu Überholmanövern kam es zwischen den drei Schnellsten nicht mehr – trotz geringen Abständen.

In wenigen Stunden steigt dann das Qualifying (16.00 Uhr) zum Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr live bei Sky F1 – mit Sky X streamen).

