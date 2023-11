Verstappen-Hilfe für das Duell gegen Hamilton? Das sagt Perez

Sergio Perez ist überzeugt, dass Teamkollege Max Verstappen ihn beim Duell um die Vizemeisterschaft gegen Lewis Hamilton in den letzten drei Saisonrennen unterstützen wird.

„Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Aber ich denke, wenn die Situation eintritt, bin ich mir sicher, dass ich die Unterstützung von Max haben werde“, erklärte der Mexikaner im Diensten von Red Bull am Rande des Großen Preises von Sao Paulo in einer Medienrunde. Perez liegt mit 240 Punkten aktuell 20 Punkte vor dem drittplatzierten Hamilton (Mercedes) in der Fahrerwertung. Verstappen hat den WM-Titel (aktuell 491 Zähler) bereits in der Tasche.

Noch nie hat Red Bull seit dem F1-Debüt im Jahr 2005 P1 und P2 in der Fahrer-WM am Saisonende belegt. Im Vorjahr verhinderte Charles Leclerc (Ferrari) auf Rang zwei die Vizemeisterschaft von Perez. Damals hatte Verstappen seinem Teamkollegen nicht bei den letzten Rennen geholfen. Am Ende fehlten Perez drei Punkte auf den Monegassen.

(sport.sky.de/Peer Kuni)/Bild: Imago