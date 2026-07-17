Verstappen in Belgien im ersten Training am schnellsten

Ex-Weltmeister Max Verstappen ist im ersten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Belgien die schnellste Runde gefahren.

Der Niederländer setzte sich am Freitag in Spa-Francorchamps im Red Bull in 1:47,070 Minuten mit 0,145 Sekunden vor Rekordchampion Lewis Hamilton durch. Den dritten Platz belegte dessen Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli musste sich im Mercedes mit dem sechsten Rang begnügen.

Antonelli lag mehr als eine halbe Sekunde hinter Verstappen. Noch bleiben vor dem Qualifying am Samstag aber zwei weitere Übungseinheiten, um das Auto optimal einzustellen. Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag führt Antonelli in der WM-Wertung mit 25 Punkten Vorsprung auf seinen Stallkollegen George Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Hamilton. Verstappen liegt als Siebenter schon 103 Punkten hinter Antonelli.