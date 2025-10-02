Verstappen in Hochform: Kommt jetzt die McLaren-Stallorder?

Bekommen die „Papaya Rules“ ein Update? Verstappens aktuelle Topform könnte bald Auswirkungen auf beide McLaren-Piloten haben.

Diese Eventualität scheint für Sky Sport F1-Experte Ralf Schumacher in greifbarer Nähe, vielleicht sogar schon nach dem kommenden Rennen in Singapur (das Rennen am Sonntag ab 13:55 Uhr LIVE auf Sky Sport Formel 1 – streame mit Sky X). Kommt es zu einem Zweikampf-Verbot für Lando Norris und Oscar Piastri?

Der ehemalige F1-Pilot rät dem Team aus Woking im Sky Sport F1-Podcast Backstage Boxengasse zumindest zur Vorsicht: „Jetzt ist Piastri noch ein Stück weg vom Teamkollegen in der WM. Ab wann würde man hergehen und aus McLaren-Sicht sagen: ‚Jetzt müssen wir uns den zweiten Titel auch noch sichern‘?“

McLaren dominierte den Titelkampf in der Königsklasse zumindest bis zur Sommerpause. Zwar konnten Max Verstappen und Red Bull einen erheblichen Aufschwung nach der Unterbrechung verzeichnen, doch trotz zuletzt zwei Siegen in Folge kann der Niederländer nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden.

Wird McLaren nervös?

Schumacher hält aus diesem Grund eine Teamregie für möglich: „Piastri ist 25 Punkte vor Norris und 69 vor Verstappen. Wenn Max auch das nächste Rennen in Singapur gewinnen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass McLaren nervös werden würde und dann auch mal eine Entscheidung treffen muss“, so der 50-Jährige.

McLaren hatte immer wieder auf Zweikampf-Verbote verzichtet, in Ungarn kam es im Kampf um den Sieg sogar fast zur Kollision zwischen den Kollegen Piastri und Norris.

Piastri & Norris wiegeln ab

In Monza folgte zuletzt eine Anweisung zum Platztausch. Piastri musste seinen britischen Teamkollegen passieren lassen. Diskussionen versuchten die Piloten später wieder abzuschwächen. Die beiden könnten „zu 99 Prozent frei fahren“, erklärte Norris, Piastri erzählte von „guten Gesprächen mit dem Team“, der Umstand sei geklärt.

Auf dem engen Stadtkurs von Singapur hält zumindest schon mal die Statistik zu den McLaren-Piloten: Das Nachtrennen in Südostasien ist das einzige im aktuellen Rennkalender der Formel 1, das Verstappen bisher nicht gewinnen konnte.

(Malte Göttlinger – skysport.de)

Bild: Imago