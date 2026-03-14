„Grausam“ – Verstappen kassiert nächste Klatsche im China-Qualifying

Ganz ungewohnt muss sich der 28-Jährige in erster Linie erst einmal mit dem Teamkollegen duellieren. Der Niederländer ist ratlos.

Max Verstappen kommt mit dem RB22 einfach nicht klar. „Immer, wenn ich noch eine weitere Runde auf dem Reifen gefahren bin, war das grausam. Das wird ein hartes Rennen (am Sonntag um 8.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) werden“, meinte der frustrierte Niederländer am Sky Sport Mikrofon nach dem Qualifying in China.

Dort landete Verstappen mit fast einer Sekunde Rückstand auf die Spitze lediglich auf P8. Bereits zuvor im Sprint verpasste er auf P9 die Punkteränge.