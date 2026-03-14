„Grausam“ – Verstappen kassiert nächste Klatsche im China-Qualifying
Für den viermaligen F1-Weltmeister Max Verstappen läuft die Saison weiterhin alles andere als nach Plan.
Ganz ungewohnt muss sich der 28-Jährige in erster Linie erst einmal mit dem Teamkollegen duellieren. Der Niederländer ist ratlos.
Max Verstappen kommt mit dem RB22 einfach nicht klar. „Immer, wenn ich noch eine weitere Runde auf dem Reifen gefahren bin, war das grausam. Das wird ein hartes Rennen (am Sonntag um 8.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) werden“, meinte der frustrierte Niederländer am Sky Sport Mikrofon nach dem Qualifying in China.
Dort landete Verstappen mit fast einer Sekunde Rückstand auf die Spitze lediglich auf P8. Bereits zuvor im Sprint verpasste er auf P9 die Punkteränge.
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Verstappen weit weg von den vorderen Plätzen
„Es fühlt sich nicht gut an. In der Vergangenheit hat es immer geklappt, wenn wir irgendwas komplett auf den Kopf gestellt haben – aber hier bislang nicht. Ich kann nicht pushen. Jede Runde ist für mich ein Überlebenskampf, es macht gar keinen Spaß. Ich kann keine Referenzen zu anderen Sessions ziehen. Egal was ich tue, es wird nichts“, resignierte Verstappen.
Mercedes, Ferrari und McLaren waren deutlich schneller als Verstappen. Der einstige Seriensieger muss sich daran gewöhnen, sich in diesem Jahr erst einmal in anderen Gefilden wiederzufinden. Denn seine ersten Gegner heißen aktuell Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi) sowie der eigene Teamkollege Isack Hadjar. Letzteren ließ Verstappen in der Quali auf dem letzten Drücker gerade so (eine Zehntelsekunde) hinter sich.
(Peer Kuni – skysport.de)
Bild: Imago