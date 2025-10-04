Verstappen mit Bestzeit im dritten Singapur-Training

Weltmeister Max Verstappen hat vor dem Qualifying (ab 14:30 live auf Sky – jetzt mit Sky Stream live dabei sein) der Formel 1 in Singapur ein Ausrufezeichen gesetzt und im dritten freien Training für die Bestzeit gesorgt. Der niederländische Red-Bull-Pilot war in 1:30,148 Minuten der Schnellste – WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (Australien) folgte jedoch mit nur 0,017 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz. Auch der Engländer Lando Norris war im zweiten McLaren als Fünfter mit 0,089 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz.

Verstappen nährte damit die Hoffnung auf ein mögliches Comeback im Titelkampf. Bislang hatte es nach einem Duell zwischen den McLaren-Fahrern Norris und Piastri ausgesehen. Mit starken Leistungen und zuletzt Siegen in Monza und Baku machte der Titelverteidiger aber mit Nachdruck auf sich aufmerksam. Der Kurs in Singapur ist deutlich langsamer, ob sein Red Bull dort zurechtkommt, war eine der prägenden Fragen rund um diesen Grand Prix.

Verstappen „toll für das Team“

„Es ist sehr eng beieinander. Wir denken nicht darüber nach, wer ein, zwei Zehntel besser oder schlechter ist. Es geht darum, wer es im Qualifying hinbekommt. Wir sind auf jeden Fall bei der Musik dabei“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies bei Sky. Verstappen sei „toll für das Team, er pusht und motiviert uns“.

Zwischen Piastri und Norris landeten die Mercedes-Piloten George Russell (England) und Kimi Antonelli auf den Plätzen drei und vier. Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber auf den ordentlichen neunten Platz. Unmittelbar vor und hinter ihm platzierten sich die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (England) und Charles Leclerc (Monaco).

(SID) / Bild: Imago