Verstappen mit klarer Trainingsbestzeit in Spielberg

Max Verstappen hat auch das zweite Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit einer klaren Trainingsbestzeit eröffnet. Der Niederländer, der am vergangenen Sonntag in der Steiermark einen makellosen Start-und-Ziel-Sieg gefeiert hatte, drehte am Freitag in der ersten Einheit eine Runde in 1:05,143 Min. und war damit schneller als die beiden darauffolgenden Ferrari von Charles Leclerc (+0,266 Sek.) und Carlos Sainz (+0,288).

Weltmeister Lewis Hamilton beendete das Auftakttraining in seinem Mercedes mit 0,566 Sek. Rückstand auf dem siebenten Platz. Sein Mercedes-Stallrivale Valtteri Bottas klassierte sich auf Rang vier (+0,302). Ab 15.00 Uhr geht das zweite Training in Szene.