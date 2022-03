Verstappen ringt Leclerc nieder: „Jedes Rennen sollte so sein“

Nach seiner Windschatten-Show nahm Max Verstappen den hauchdünn geschlagenen Charles Leclerc anerkennend in den Arm. Der Weltmeister im Red Bull und der Ferrari-Hoffnungsträger lieferten sich im Betonkanal von Dschidda bei Höchstgeschwindigkeiten ein waghalsiges Duell fast bis zum letzten Meter. Verstappen dürfte wieder einen großen Rivalen im Kampf um die Formel-1-Krone haben – doch der heißt nicht mehr Lewis Hamilton.

„Es war ein super Rennen. Wir haben hart gekämpft da vorne. Am Ende konnte man sehen, dass wir eine etwas bessere Pace hatten“, sagte Verstappen nach seinem ersten Saisonsieg und dem 21. Grand-Prix-Erfolg insgesamt. Leclerc, der nach seinem Auftaktsieg in Bahrain die WM mit 45 Punkten vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (33/Rang drei am Sonntag) und Verstappen (25) anführt, schwärmte trotz der knappen Niederlage: „Das ist hartes Racing, aber fair. Jedes Rennen sollte so sein. Es war knapp heute. Wir hatten zwei völlig unterschiedliche Setups.“

Der Respekt sei „immer da“, ergänzte der Monegasse, der gegen den ebenfalls 24-jährigen Verstappen schon in Kartzeiten fuhr. Für Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko wird dieser Zweikampf „das WM-Duell“.

Verstappen im Interview: „Es war ein super Rennen. Wir haben vorne hart gekämpft. Wir mussten das Rennen auf lange Sicht angehen. Am Ende konnte man sehen, dass wir eine bessere Pace hatten. Es war aber nicht so einfach. Letztlich sind wir aber gut in die Saison gestartet.“

Verstappen schnappt sich Leclerc!

Sainz im Interview: „Es war recht eng mit Checo. Es war aber ein gutes Rennen. Wir hatten etwas Glück mit dem Safety Car, aber Regeln sind Regeln und ich war einfach ein bisschen weiter vorne. Für mich war es ein Fortschritt im Vergleich zu Bahrain.“

