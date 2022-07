Verstappen und Hamilton reagieren auf Buhrufe in Silverstone

via

via Sky Sport Austria

Max Verstappen sicherte sich in einem chaotischen Qualifiying zum Großen Preis von Großbritannien den zweiten Startplatz hinter Carlos Sainz. Nach der Qualifikation kam es zu einem weiteren Aufreger, da Verstappen von Teilen der Fans in Silverstone ausgebuht wurde.

Der 24-Jährige lieferte sich im vergangenen Jahr ein hartes Duell um den Titel mit Fanliebling Lewis Hamilton. „Wer buhen will, der soll buhen. Vielleicht mögen mich hier ein paar Leute nicht, aber das ist schon in Ordnung. Da hat halt jeder seine eigene Meinung. Und mir ist das egal“, machte Verstappen nach dem Qualifiying deutlich.

Auch Hamilton, mit acht Triumphen Rekordsieger in Silverstone, reagierte auf die Buhrufe gegen den Niederländer: „Wir sind besser als das. Ich würde sagen, das Buhen braucht es nicht. Wir haben doch so tolle und auch so sportliche Fans. Sie fühlen Emotionen, Höhen und Tiefen. Aber das Buhen kann ich definitiv nicht gutheißen. Das sollten wir nicht tun.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago