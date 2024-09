„Verstappen verliert eine Million pro Rennen“

Dass Max Verstappen seit sieben Rennen sieglos ist, stört den Weltmeister schon genug. Sky Experte Ralf Schumacher erklärt im Interview: Die Durststrecke kommt dem Niederländer teuer zu stehen.

Red Bull steckt in der Krise. Das Weltmeisterteam der vergangenen beiden Jahre dominierte nach Belieben, Max Verstappen konnte kaum vom Siegen abgehalten werden. Doch seit dem Großen Preis von Spanien (23. Juni) geht es für das ehemalige Dream-Team holprig daher: Kein Sieg aus den letzten sieben Rennen, die Führung in der Konstrukteurs-WM verlor der Rennstall nach dem Lauf in Baku an McLaren.

Verstappen frustriert

Experte Ralf Schumacher verrät im Gespräch mit Sky Sport News nun ein interessantes Detail: Die Sieglos-Strähne kommt Verstappen teuer zu stehen. „Es wird angenommen, dass er für jedes Rennen, das er nicht gewinnt, eine Million verliert“, so Schumacher. Der ehemalige F1-Pilot erklärt weiter: „Das ist unfassbar. Letztes Jahr war er so erfolgreich und das ist eine Menge Geld, das ihm entgeht, zusätzlich zu der Tatsache, dass es sportlich nicht mehr gut läuft“.

Auf seinen engsten Verfolger Lando Norris hat der Niederländer nur noch 59 Punkte Vorsprung, zuletzt konnte der McLaren-Pilot Verstappen trotz Startplatz 17 im Rennen von Aserbaidschan überholen. Der düpierte Weltmeister ist frustriert, auch die Beziehung zum eigenen Team leidet immer weiter.

(Malte Göttlinger / skysport.de)

Bild: Imago