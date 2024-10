Verteidiger Juan Jesus vom italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel hat die hohe Verbrechensrate in der Stadt am Vesuv beklagt. Kriminelle hätten zuletzt immer wieder versucht, sein Auto zu stehlen. „Allein das Bewusstsein, dass diese Verbrecher wissen, wo ich wohne, bringt mich aus der Ruhe. Leider werde ich mich in einer so schönen Stadt nie wieder sicher fühlen“, schrieb der Brasilianer in einer Instagram-Story.

Jesus, der im neapolitanischen Nobelviertel Posillipo lebt, veröffentlichte ein Video von seinem aufgebrochenen und verwüsteten Auto. „Null Sicherheit. Nach fast einem Monat, in dem ich beschattet wurde, haben sie heute versucht, mir das Auto klauen. Was für ein schlechtes Gefühl, ihr ekelt mich an“, schrieb er.

Ortungsgeräte an Jesus‘ Auto angebracht

Der 33 Jährige, der seit 2021 für Neapel spielt, beklagte zudem, dass er innerhalb eines Monats fünf Ortungsgeräte am Auto gefunden habe. In den vergangenen Jahren waren Napoli-Profis immer wieder überfallen oder ausgeraubt worden, darunter Ex-Kapitän Lorenzo Insigne und Starstürmer Marek Hamsik.

(SID) / Bild: Imago