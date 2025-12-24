Vertessen erzielt das Tor der Monate November/Dezember

Yorbe Vertessen hat das Tor der Monate November/Dezember 2025 in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Salzburg-Profi traf in der 13. Runde beim 1:1-Remis gegen Meister Sturm Graz nach sehenswertem Kombinationsspiel zum Endstand.

Vertessen setzte sich im Voting unter anderem gegen Kasper Jörgensen (LASK) und Christian Lichtenberger (GAK) durch. Zur Auswahl standen diesmal gleich sieben Treffer: Die Tore von Clement Bischoff (Red Bull Salzburg), Yorbe Vertessen (Red Bull Salzburg), Kasper Jörgensen (LASK), Martin Moormann (Blau-Weiß Linz), Christian Lichtenberger (GAK), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg) und Matthäus Taferner (WSG Tirol).

Alle Kandidaten im Überblick:

Beitragsbild: GEPA