Vertrag läuft aus! Top-Klubs stehen bei Juve-Star Schlange

Der Vertrag von Juves Adrien Rabiot läuft im Sommer aus, die Alte Dame möchte den 27-jährigen Franzosen halten und mit ihm verlängern.

Nach Informationen von 90min.de beobachten jedoch auch die Top-Klubs die Situation des Mittelfeldmotors. Neben Barcelona zählen Liverpool, Manchester United und Tottenham zu den Interessenten.

Rabiot kann Juventus im Sommer ablösefrei verlassen. Der Mittelfeldspieler schwärmte zuletzt schon von der Premier League: „Ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere gerne in England spielen würde. Diesen Wunsch habe ich immer noch. Ich würde mich gerne in der Premier League weiterentwickeln.“

Sollte Juve Rabiot aber nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen können, hat man schon mögliche Nachfolge-Kandidaten im Visier. Die Gazzetta dello Sport nennt fünf Namen: Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom, Teun Koopmeiners von Atalanta Bergamo, Davide Frattesi von US Sassuolo und Joan González sowie Ex-Admiraner Morten Hjulmand von US Lecce.

