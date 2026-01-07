Vertrag verlängert! Neymar bleibt bei Santos

Neymar hat seinen Vertrag bei seinem Jugendverein FC Santos verlängert. Brasiliens 33-jähriger Stürmerstar wird für den Club aus Sao Paulo bis Ende 2026 spielen, wie Santos am Dienstag bekannt gab.

Der in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagte Neymar hofft noch, den Sprung in Brasiliens WM-Kader zu schaffen. Für die „Selecao“ hat der 79-fache Rekordtorschütze seiner Heimat aber seit 2023 nicht mehr gespielt.

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat betont, dass Neymar voll fit sein müsse, um die Chance auf eine Einberufung zu erhalten.

(APA) / Bild: Imago