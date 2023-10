Vettel 2.0? Red Bull nimmt deutsches Talent unter Vertrag

Red Bull hat das deutsche Nachwuchstalent Tim Tramnitz unter Vertrag genommen. Das Fernziel für den 18-Jährigen ist der Sprung in die Formel 1. Dort war Sebastian Vettel (2009-2014) bislang als einziger deutscher Fahrer für Red Bull unterwegs.

Tramnitz fährt aktuell in der Formula Regional, hat dort zwei der bisherigen 16 Rennen gewonnen sowie sechs weitere Podestplätze eingefahren. Damit liegt der Hamburger derzeit auf dem dritten Gesamtrang. Durch den Schritt ins Juniorprogramm von Red Bull ist ihm nun eine große Unterstützung sicher, um die nächsten Karriereschritte zu gehen.

Für 2024 hat Tramnitz bereits die Formel 3 ins Visier genommen, er hat bereits vier Testtage für das niederländische Team MP Motorsport in Jerez und Barcelona absolviert.

Große Konkurrenz im Red-Bull-Kader

„Für mich eröffnen sich durch die Aufnahme in das Red-Bull-Juniorteam ganz neue Möglichkeiten. Vor Kurzem wussten wir gar nicht, ob wir den nächsten Schritt in Richtung Formel 3 überhaupt gehen können. Nun freue ich mich total auf die neue Herausforderung und will unbedingt mit einer guten Performance überzeugen“, ließ Tramnitz bereits zwischen den Zeilen durchblicken, dass er kurz vor einem F3-Aufstieg steht.

Mit Ayumu Iwasa, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Jak Crawford, Enzo Fittipaldi und Zane Maloney, Sebastian Montoya und Pepe Marti hat Tramnitz im Red-Bull-Kader allerdings große Konkurrenz – alle fahren aktuell bereits in der Formel 2 oder Formel 3. Zudem ist auch Liam Lawson, der derzeit bei AlphaTauri in der F1 den verletzten Daniel Ricciardo vertritt, ein Red-Bull-Junior.

(skysport.de) / Bild: Imago