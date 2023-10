Vettel spricht über mögliches Motorsport-Comeback

Fast elf Monate nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 hat Sebastian Vettel eine Rückkehr nicht ausgeschlossen.

Der viermalige Weltmeister will seine neue Lebensphase aber erst noch weiter auskosten. „So etwas kann man nie ausschließen, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Mein Alter war nicht das Thema und es war meine Entscheidung, den Schlussstrich zu ziehen. Aber ich habe ihn nicht gezogen, um ihn ein Jahr später wieder aufzuheben“, sagte Vettel der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich habe das Privileg, mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern zu verbringen, das hat Priorität. So wie ich die Welt in den letzten Jahren wieder neu entdeckt habe, so ist die Formel 1, so groß sie auch sein mag, doch immer kleiner geworden.“