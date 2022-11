Vettel verabschiedet sich mit Platz zehn: „Habe das Rennen genossen“

Sebastian Vettel mit letzten Grid-Interview in Abu Dhabi. Er wird am Ende Zehnter und hat sein letztes Rennen sehr genossen.

„Ich hätte gerne ein paar Punkte mehr gehabt, aber ich habe das Rennen genossen. Ich wünschte, es wäre zu Beginn etwas anders gelaufen. Wir hatten ganz klar heute nicht die beste Strategie, was schade ist, denn wir hätten in der Konstrukteurs-WM das Ergebnis zu unseren Gunsten drehen können. Ein großes Dankeschön an alle, die Fans. Es ist sehr besonders und sehr schön ist. Ich werde es mehr vermissen, als mir gerade klar ist.“

„Wir haben uns entschlossen draußen zu bleiben. Wir haben an der langsameren, der Ein-Stopp-Strategie festgehalten. Das ist nicht ganz so toll, wenn man im Auto sitzt und nach hinten schaut und sich verteidigen muss. Es war trotzdem toll am Ende den Zweikampf mit Daniel Ricciardo zu haben und das wir beide in den Punkte sind.“

„Ich habe nicht viel mehr zu sagen. Ich fühle mich ein bisschen leer. Die letzten zwei Jahre waren vielleicht etwas enttäuschend, was die sportliche Sicht angeht. Es war aber sehr wichtig für mein persönliches Leben. Ich denke, wir haben ein Privileg in solch einer Situation zu sein. Damit geht auch die Verantwortung einher, dass auch an die jüngere Generation weiterzugeben. Wir haben die Kraft, Menschen zu inspirieren durch das, was wir machen und sagen. Es gibt wichtigere Dinge, als im Kreis zu fahren. Aber das ist das, was wir lieben. Vielen Dank für die Unterstützung. All das werde ich natürlich vermissen. Es war eine Freude.“