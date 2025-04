Stuttgart-Boss verlängert langfristig

Alexander Wehrle verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2030. Wie die BILD zuerst berichtet hat, wurde die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden in der Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend durchgewunken.

Nach Sky Informationen hat der 50-Jährige seinen neuen Vertrag bereits unterschrieben.

Unter der Führung Wehrles hat sich der VfB in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Die Stuttgarter stehen finanziell durch neue Sponsoren und den Einstieg von Investor Porsche deutlich stabiler da als noch vor einigen Jahren. Zudem ist Wehrle maßgeblich für die Verpflichtung von Fabian Wohlgemuth als Sportdirektor, mittlerweile Sportvorstand, verantwortlich.

In der gemeinsamen Zeit hat sich der VfB auch sportlich weiterentwickelt. Neben der Vizemeisterschaft und dem Einzug in die Champions League in der vergangenen Saison haben die Schwaben in dieser Saison im DFB-Pokal die Chance auf den ersten Titelgewinn seit 2007.

Schlüsselpersonen langfristig gebunden

Mitausschlaggebend für die Verlängerung Wehrles war neben den inhaltlichen Entwicklungen auch die neue personelle Stabilität und gute Zusammenarbeit im gesamten Verein. Neben Präsident und Aufsichtsratsboss Dietmar Allgaier besitzen auch Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und Sebastian Hoeneß noch längerfristige Verträge beim VfB. Die personellen Weichen für die Zukunft des VfB sind gestellt.

(skysport.de) Foto: Imago