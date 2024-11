Vidal unter Verdacht: Ermittlungen wegen sexueller Nötigung

In Chile wird gegen Fußballstar Arturo Vidal wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung ermittelt. Die Ermittlungen seien aufgrund einer Anzeige gegen den früheren Bayern-Profi sowie gegen Teamkollegen seines derzeitigen chilenischen Clubs Colo Colo eingeleitet worden. Das erklärte die Staatsanwaltschaft in Santiago am Montag. Bisher sei niemand festgenommen worden. Es war nicht klar, welche von Vidals Mitspielern ebenfalls von den Ermittlungen betroffen sind.

Chilenischen Medien zufolge soll sich der Übergriff in den frühen Morgenstunden am Montag in einem Nachtclub in Santiago ereignet haben. Dort hatte eine Gruppe von Colo-Colo-Spielern einen Geburtstag gefeiert. Polizeichef Gerardo Aravena sagte, der 37-jährige Vidal sei zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeistation gebracht worden.

Vidal spielte von 2007 bis 2011 bei Bayer Leverkusen und wechselte dann zu Juventus Turin. Von dort wechselte er 2015 für eine Ablösesumme von fast 40 Millionen Euro zu Bayern München. Vidal spielte drei Jahre lang für die Bayern. Zu seinen späteren Vereinen gehörten der FC Barcelona und Inter Mailand. Für die chilenische Nationalmannschaft erzielte Vidal 34 Tore in 142 Spielen.

(APA)/ Foto: Imago