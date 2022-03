VIDEO: Lewandowski stellt gegen Salzburg neuen CL-Rekord auf

Der FC Bayern München sorgt bereits in der ersten Spielhälfte gegen den FC Salzburg im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel für die Entscheidung. Robert Lewandowski trifft gleich dreimal in den ersten 23 Spielminuten und stellt damit einen neuen Champions-League-Rekord auf. So früh in einer Partie hatte in der Königsklasse noch nie ein Spieler drei Tore auf dem Konto.

Seine ersten beiden Treffer erzielt der polnische Stürmerstar per Strafstoß. Der 33-Jährige holt beide Elfmeter selbst heraus – beide Male war Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber der Verursacher.

Serge Gnabry erhöht in der 31. Minute noch auf 4:0.

Die Tore im Video:

1:0 Robert Lewandowski (12./Elfmeter)

2:0 Robert Lewandowski (21./Elfmeter)

3:0 Robert Lewandowski (23.)

4:0 Serge Gnabry (31.)

Artikelbild: GEPA