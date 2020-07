VIDEO-Highlights: Bournemouth nach Niederlage gegen Hasenhüttl-Team vor Abstieg

Ralph Hasenhüttl und der FC Southampton hat beim AFC Bournemouth eine 2-0-Sieg gefeiert. Danny Ings brachte die “Saints” in der 41. Minute in Führung. Nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung wurde den Gastgebern in der 90. Minute ein Treffer aberkannt. Im Gegenzug setzte Southampton-Akteur Che Adams in der 97. Minute den Schlusspunkt.

AWAY WINS: ✅✅✅✅✅✅✅✅✅ The numbers behind #SaintsFC‘s 9️⃣th triumph on the road, presented by @eToro: pic.twitter.com/HKyYsnvwDU — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 19, 2020

Beitragsbild: Getty