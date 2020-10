VIDEO-Highlights: Doppelpack James! Everton weiter unbesiegt

Der FC Everton hat am 4. Spieltag der Premier League die nächste Hürde bravourös gemeistert. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gewann gegen Brighton & Hove Albion mit 4:2.

Die “Toffees” führen damit die Tabelle in der höchsten englischen Spielklasse ohne Punktverlust an. Dominic Calvert-Lewin (16.) brachte Everton in Front, Neal Maupay konnte in der 41. Minute ausgleichen. Yerry Mina (45.) gelang noch vor der Pause der erneute Führungstreffer für den Klub aus Liverpool.

In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde vom wiedererstarkten James Rodriguez: Der Kolumbianer erzielte nach einer ausgezeichneten Leistung einen Doppelpack (52. bzw. 70.) und holte sich nach seiner Auswechslung in der 78. Minute ein Sonderlob von seinem Coach ab. Yves Bissouma gelang in der Nachspielzeit (90+2) noch 2:4 aus der Sicht der Gäste.

(Red.)

