VIDEO-Highlights: Edmonton beendet Mini-Krise mit Sieg gegen Anaheim

Die Edmonton Oilers sind in der NHL wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge setzten sich die Kanadier bei den Anaheim Ducks mit 6:2 durch. Die Oilers liegen mit 47 Zählern auf Platz fünf der Pacific Division.

Die San Jose Sharks mussten hingegen eine Niederlage einstecken. Das Team unterlag bei den Los Angeles Kings knapp mit 3:4. San Jose, die sieben der letzten zehn Spiele verloren, stehen weiter auf Rang sieben der Pacific Division.

