VIDEO-Highlights: Everton siegt bei Tor-Debüt von James Rodriguez klar

via Sky Sport Austria

Der FC Everton ist perfekt in die neue Premier-League-Saison gestartet. Das Team von Star-Trainer Carlo Ancelotti feierte am zweiten Spieltag den zweiten Sieg und führt die englische Liga an.

James Rodriguez erzielte beim 5:2-Erfolg gegen West Bromwich Albion seinen ersten Treffer für die “Toffees” (45.). Außerdem erzielte Dominic Calvert-Lewin einen Hattrick (31., 62., 66.). Michael Keane (54.) hat das spielentscheidende Tor zum 3:2 erzielt, für West Brom trafen Grady Diangana (10.) und Matheus Pereira (47.).

Beitragsbild: Getty