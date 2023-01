VIDEO-Highlights: Kraken fügen Bruins erste Heimpleite zu

Die Seattle Kraken befinden sich in der NHL weiter in Topform und haben beim 3:0 nach Overtime gegen die Boston Bruins den siebten Sieg in Serie eingefahren. Für die Bruins war es in dieser Saison die erste Heimniederlage.

Die weiteren NHL-Highlights im Video

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 2:6

Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 5:4

Montreal Canadiens – Nashville Predators 4:3

NY Islanders – Minnesota Wild 1:3

NY Rangers – Dallas Stars 2:1

Vegas Golden Knights – Florida Panthers 4:2

Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 2:4

Chicago Blackhawks – Coloardo Avalanche 3:2

St. Louis Blues – Calgary Flames 1:4

Arizona Coyotes – Ottawa Senators 3:5

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 4:1

Bild: Imago