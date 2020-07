via

Newcastle Untied kommt in Heimspiel gegen West Ham United nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Das Team von ÖFB-Teanmspieler Valentino Lazaro (in der 69. Spielminute eingewechselt) gerät durch Tore von Michail Antonio (4.) und Tomas Soucek (65.) zweimal in Rückstand, kann durch Miguel Almiron (17.) und Jonjo Shelvey (67.) aber jeweils ausgleichen.

