VIDEO: Junuzovic und Schmidt analysieren Salzburg-Hinspielerfolg gegen Bröndby

Salzburg-Profi Zlatko Junuzovic fehlt dem FC Salzburg im Moment wegen einer Wadenverletzung. In der Champions League-Sendung am Mittwochabend äußerte sich der Salzburg-Profi in einer Live-Schalte zum Erfolg der Bullen im Hinspiel gegen Bröndby IF.

Zusammen mit Sky-Analyse-Experte Klaus Schmidt blickt der 33-jährige Mittelfeldspieler zurück auf die Partie.

