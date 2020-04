VIDEO: Kind will Ronaldos Frisur – und erlebt böse Überraschung!

Dass man nach einem Friseurbesuch den Laden nicht komplett zufrieden verlässt, dürfte wohl jedem schon einmal passiert sein. Ein kleiner Fußball-Fan aus England musste das nun am eigenen Leib erfahren.

“Wie möchtest du deine Haare haben?”, fragte der Vater seinen Sohn in einem Video, das auf Twitter viral geht. “Wie Ronaldo”, sagte dieser und zeigt ihm ein Bild auf seinem Handy. “Also willst du es wie Ronaldo?”, fragt der Vater nach. “Ja”, bestätigt der Sohn.

Nach dem “Friseurtermin” bei Papa erlebt der Junge aber eine böse Überraschung. Statt der Frisur von Portugals Cristiano Ronaldo hat ihm der Vater den eher gewöhnungsbedürftigen Haarschnitt der brasilianischen Stürmerlegende Ronaldo verpasst.

Die lustige Szene im Video:

This kid asked for a haircut like Ronaldo… His Dad is a legend for doing this! 😂

