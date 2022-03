VIDEO: Kult-Schiri hört auf! Legendäre Momente von Mike Dean

via

via Sky Sport Austria

Mike Dean, einer der am längsten tätigen Schiedsrichter der Premier League, hat nun angekündigt seine Karriere auf dem Platz zu beenden. Der 53-Jährige könnte allerdings in Zukunft als Vollzeit-VAR-Schiedsrichter zum Einsatz kommen.

Dean, der bekannt für seine unverkennbare Art ist Spiele zu leiten, hat in seinen 22 Jahren als Premier-League-Offizieller 553 Spiele gepfiffen. Mit 114 verteilten roten Karten hält er in der ersten englischen Liga den Rekord unter den Schiedsrichtern.

Aber nicht nur bei den roten Karten hat der Brite die Nase gegenüber seinen Kollegen in der Premier League vorne, auch Gelbe Karten (2.026) und Elfmeter (184) hat er in seiner Zeit am meisten verteilt.