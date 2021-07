via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat heute die neuen Trikots für die Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga präsentiert.

Das neue Heimtrikot des LASK ist in weiß gehalten. Auswärts werden die Linzer in der kommenden Spielzeit in schwarz auflaufen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LASK (@laskofficial)

Das Alternativtrikot wird zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert.

Bild: GEPA