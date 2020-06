Michael Liendl bescherte dem WAC durch seinen Treffer zum 2:2 einen Punkt. Ungewohnt an dieser Konstellation: Liendl gelang sein achtes Saisontor in der für ihn ungewohnten Jokerrolle: “Das war eine Entscheidung des Trainers und das passt auch so. Aber ich will das (Anm. die Jokerrolle) jetzt nicht zu oft hören. Wenn du hier im Rückstand bist, fühlt sich das so an wie ein Sieg”.

HIGHLIGHTS im VIDEO: